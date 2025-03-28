¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÎÁú·î¤ë¤Ê¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬2025Ç¯3·î27Æü¡¢¼«¿È¤¬¡Ö·ëº§´êË¾¡×¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆX¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡¢Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×Áú·î¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤ËÅº¤¨¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢·ëº§´êË¾¤¬¤à¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê»ä¤È·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÅ¨¤ÊÃËÀ­¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤¤¤Ä¤«»Ò¶¡¤â¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²¼µ­¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡¢Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£¤¢¤¤¤Î