¢¡ÂÚºßÀè¤Î¶á¤¯¤Ë¿Íµ¤¥í¥±ÃÏ¤¬¡ª¢¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ù¥Ã¥­¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»³Íü¸©¤Î¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±ÃÏ¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¼¥àÉÙ»ÎÇ¦Ìî¤Ø¡ªÃå¤¤¤¿¤éÂçÀã¹ß¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢Àã¸«²¹Àô¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤âÈþÌ£¤·¤¤¤·¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¤Î¥í¥±ÃÏ¶á¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡ª¡©¤È»×¤Ã¤Æ¸¡º÷¤·¤¿¤é¥°¥é¥ó¥É¡¼¥à¤«¤é15Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤¬¡£ºÇ¹â¡¼¡ª¹Ô¤Ã¤Æ¤­