²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡¢ÃæÂ¼òî¼£Ïº¤é¤¬£²£¸Æü¡¢Âçºå»ÔÌò½ê¤ÇÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ºÅµ­Ç°¡Ö·°É÷²ÎÉñ´ìÆÃÊÌ¸ø±é¡×¡Ê£µ·î£±£±Æü¡Á£²£µÆü¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡££±ÉôÌó£²»þ´Ö¤«¤é£²»þ´ÖÈ¾¤Î±éÌÜ¤Ç£³Éô¹½À®¡£Âè£±Éô¤Ï¡Öº£ÀÎ²ÎÉñ´ìÁð»æ¡×¡ÖÌ´ÁëÀ¾Í·µ­¡×¡¢Âè£²Éô¤Ï¡ÖÀéÌë°ìÌëëý¡Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ë¹Ó¿À¡Ê¤¢¤é¤¸¤ó¡ËÇ·´¬¡×¡¢Âè£³Éô¤Ï¡Ö¸ñ¡Ê¤³¤¤¡Ë¤Ä¤«¤ß¡×¤ò¾å±é¤·¡¢°¦Ç·½õ¤¬£±£±ÌòÁáÂØ¤ï¤êÃè¾è¤ê¤È¡¢ËÜ¿å¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤òÌ³¤á¤ë¡£°¦