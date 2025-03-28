¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£³¤³°Î¹¹Ô¤ä³¤³°ÉëÇ¤¤«¤éÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤È¤­¡¢³§¤µ¤ó¤è¤¯¸À¤¦¤Î¤¬¡ÖÆüËÜ¿©¤¬Îø¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¥¬¥¤¥Ã¥¯¤µ¤ó¤È¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤òÉÁ¤¯Ì¡²è¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤·¤Ð¤Ò¤í(@hirokokokoron)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥Ä¥¤ー¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¡©³¤³°À¸³è¤«¤éÌá¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤¿¤â¤Î º£²ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¤·¤Ð¤Ò¤í¤µ¤ó