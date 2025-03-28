Èá´ê¤Î¡Ö°ËÆ¦È¾Åç¤Þ¤ë¤´¤È¿®¹æ¥¼¥í¡×¤ØÅìÌ¾¹âÂ®¤«¤é°ËÆ¦È¾Åç¤ÎÀèÃ¼¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¿®¹æ¥¼¥í¡×¤ÇÄ¾·ë¤¹¤ë¹âµ¬³ÊÆ»Ï©¡Ö°ËÆ¦½Ä´ÓÆ»¡×¤Î¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤³¤Þ¤Ç¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2023Ç¯3·î¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿°ËÆ¦½Ä´ÓÆ»¤Î²ÏÄÅ¼·ÂìIC¡Ê²èÁü¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ë°ËÆ¦½Ä´ÓÆ»¤Ï¡¢ÅìÌ¾¡Ö¾ÂÄÅIC¡×¤«¤éÊ¬´ô¤·¡¢»°Åç»Ô³¹¤Î¹Ù³°¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢°ËÆ¦È¾Åç¤Î¡ÖÇØ¹ü¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë½¤Á±»û¡¦·î¥öÀ¥¡¦Å·¾ëÆ½¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢ºÇÆîÃ¼¤Î²¼ÅÄ¤ØÅþÃ£¤·¤Þ¤¹¡£