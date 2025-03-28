Image: Goldwin ÃÈ¤«¤¯¤Ï¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Ãë¤ÈÌë¤È¤ÇÅ·µ¤¤Èµ¤²¹¤¬·àÅª¤ËÊÑ²½¤¹¤ë½Õ¤Î¶õÌÏÍÍ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÆü¡¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ê¶õÌÏÍÍ¤Ç¤â¥Î¡¼¥×¥í¥Ö¥ì¥à¤Ê²÷Å¬À­¤ÈÍøÊØÀ­¤òÄÉµá¤·¤¿ËÉ¿å¥·¥§¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÁÇºà¤ÇµÞ¤ÊÅ·¸õ°­²½¤ËÂÐ±þ Image: Goldwin ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï