¥¤ー¥Ù¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ËÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¤¢¤²¤¿ÆüËÜ¤Î¥»¥éー¡ÊÈÎÇä¼Ô¡Ë¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡¢¡ÖeBay Japan Awards 2024¡×¤Î¼õ¾Þ´ë¶È¤ò3·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ ÈÎÇäÀ®ÀÓ¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÁí¹çÉ¾²Á¤«¤é¡¢ºÇ¤âÍ¥½¨¤Ê¥»¥éー¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥»¥éー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤Ë¡¢¥«¥á¥éÀìÌçÅ¹¡ÖMap Camera¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥·¥å¥Ã¥Ô¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Î