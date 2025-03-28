Ãë¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·î¡Á¶âÍË11»þ55Ê¬¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢²ÆºÚ¡¢¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢À¾ÈøÍ³²ÂÍý¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²ÆºÚ¤Ï3·î31Æü¡¢¾®ÁÒ¤Ï4·î2Æü¡¢À¾Èø¤Ï4·î4Æü¤«¤é½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¥Þ¥Þ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯2011Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢4·î¤Ç15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£¥á¥¤¥óMC¤òÆî¸¶À¶Î´¤¬Ì³¤á¤ë¡£¿··îÍË¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó