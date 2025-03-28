¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/28¡ÛÇµÌÚºä46¤ÎÃæÂ¼ÎïÇµ¤¬3·î28Æü¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥À¥ó¥¹ ¥ª¥Ö ¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¡Ê5·î10Æü¡Á31Æü¡÷Åìµþ·úÊª Brillia HALL ¤Û¤«¡Ë¤ÎÀ½ºîÈ¯É½¤Ë½ÐÀÊ¡£ÃæÂ¼¤ò½ä¤ê¡¢¥­¥ã¥¹¥È¤¬¡È¥Þ¥¦¥ó¥È¡É¤ò¼è¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46ÃæÂ¼ÎïÇµ¤ÈÃç¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¿Íµ¤ÇÐÍ¥¢¡ÃæÂ¼ÎïÇµ½ä¤ê¥Þ¥¦¥ó¥È¹çÀï¡©ËÜºî¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯è½Æà¤ÈW¥­¥ã¥¹¥È¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¥¯¥í¥í¥Ã¥¯Çì¼ß¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥µ¥éÌò¤ò±é¤¸¤ëÃæÂ¼¡£·Î¸Å¾ì¤Ç¤Î¥¨¥Ô