By Minwoo ParkDaewoung Kim, 4c7ead6a-8f3e-426b-a561-d2cfb0939ce9[°ÂÅì¡Ê´Ú¹ñ¡Ë £²£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ´Ú¹ñÆîÅìÉô¤Î·Ä¾°ËÌÆ»µÁ¾ë·´¤ÇÀè½µËö¤ËÈ¯À¸¤·¤¿´Ú¹ñ»Ë¾åºÇ°­¤Î»³²Ð»ö¤Ï£²£¸Æü¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð¤¬²ÄÇ½¤ÊÅ·¸õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¹ß±«¤â¤¢¤êÄÃ°µ¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³ÎÓÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£µÃÏ°è¤Ç¤Î²ÐºÒ¤Ï¸á¸å£µ»þ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÄÃ°µ¡¢º£¸å¤Ï¾®µ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤ÎÄÃ²Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£È¯À¸¤«¤é£·ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë»³²Ð»ö¤Ï¶¯É÷¤Ë¤è¤êµÁ¾ë·´ÃæÉô¤«¤é