¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹á¹Á01¤Ï27Æü¡¢¡Ö¹ñºÝÅª¤ËÃÑ¡ª¡×¡Ö¹á¹Á¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë°­±Æ¶Á¡×¤Ê¤É¤ÈÂê¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡Ê¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Ë¤Ç100±ß¶Ì¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¹á¹Á¤Î50¥»¥ó¥È¹Å²ß¡ÊÌó10±ß¡Ë¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ëºÝ¡¢¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤·¤¿¤ê¡Ê¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¡Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤ËÉ¬¿Ü¤ÎÂÎ¸³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÆüËÜ¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð