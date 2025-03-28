¿ÆÂ²¤é°ú¤­¼è¤ê¼ê¤¬¤Ê¤¯¼«¼£ÂÎ¤¬²ÐÁò¤Ê¤É¤ò¤·¤¿°äÂÎ¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ç¿ä·×4Ëü¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿È´ó¤ê¤Î¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤ä¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤Ç¿ÆÂ²¤é¤Î°ú¤­¼è¤ê¼ê¤¬¤Ê¤¤°äÂÎ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ï½é¤á¤ÆÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤Êó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬²ÐÁò¤Ê¤É¤ò¤·¤¿°äÂÎ¤¬¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÏÌó4Ëü2000¿Í¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¡²¬ ¸üÏ«Áê¤Ï¡ÖÊó¹ð½ñ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿°ú¤­¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤¤´°äÂÎ¡¢¤´°ä