EXILE¤ÎTAKAHIRO¡Ê40¡Ë¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÄ¾Èþ¡Ê37¡Ë¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£½éÂÎ¸³¤Î½Å°µ¤ÏÂç¤­¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕÄ¾Èþ¡¢TAKAHIRO¡¢Shigekix¤¬¶½Ê³¤Î¿³ºº ¡ØSONG vs DANCE¡Ù¡ØSONG vs DANCE¡Ù¤Ï¡Ô²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¡Õ¤Ç¡¢°ìÎ®¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ä¿·¤¿¤Ê°ïºà¤¬°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç¶¥¤¦ÂçÉñÂæ¤À¡£Æó¿Í¤Ï¡Ö²Î¤È¥À¥ó¥¹¡¢¤É¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤¹ÂçÌò¤òÃ´¤¦¡£EXILE¤È¤·¤Æ¤â¥½¥í¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¥Ü