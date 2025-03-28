±±ÅÄ¤¢¤µÈþ ¡Ê¸åÊÔ¡Ë±Ç²è¡ÖÁá²µ½÷¥«¥Ê¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡×¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤ÎÊ£»¨¤ËÍÉ¤ì¤ë¿´¾ð¤òÁ¡ºÙ¤ËÂÎ¸½¡ª1991Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×¡ÊÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¼ç±é¤·¡¢Âè15²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¡£¡Ö°­½÷¡Ê¤ï¤ë¡Ë¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤é¤ê¡×¡ÊNHK¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤¹¤Ê¤íÇò½ñ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ë¼ç±é¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖNHK