Joanna Plucinska¡Î¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë £²£·Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥É¥¤¥Ä¤Î¥ë¥Õ¥È¥Ï¥ó¥¶¹Ò¶õ¤Ê¤É²¤½£¹Ò¶õÂç¼ê¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤¿²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÂÐºö¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£²¤½£¤ÎÂç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡Ê£Á£´£Å¡Ë¤ÎÆ±Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â£Ã£Å£Ï¤é¤¬²þ¤á¤Æ£Å£Õ¤Ë¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤¿¡£ÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆó»À²½ÃºÁÇ¡Ê£Ã£Ï£²¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤ò½¾ÍèÇ³ÎÁ¤è¤ê