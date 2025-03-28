29Æü¤«¤éÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â½ç¼¡Êü±ÇÍ½Äê¥»¥¤¥³¡¼¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï28Æü¡¢º£Ç¯9·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¿·CM¡ÖA TRUE MOMENT¡×¤¬¡¢29Æü¤«¤éÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â½ç¼¡Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï1985Ç¯¤ËÀ¤³¦Î¦Ï¢¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥Þ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤Ë¶¥µ»¤Î¿Ê²½¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼