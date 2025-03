OpenAIやGoogleなどの企業が、人間のように未知の状況でも新たなスキルを効率的に取得して適応することが可能な「汎用(はんよう)人工知能」(AGI)の開発を進めています。しかし、新たにアメリカ人工知能学会が行った調査では、475人のAI研究者のうち76%が「現在の大規模言語モデルをスケールアップしてもAGIを開発できる可能性は低い」と回答していることが報告されました。AAAI 2025 PRESIDENTIAL PANEL ON THE Future of AI Rese