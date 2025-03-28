³ÆÃÏ¤Ç¥µ¥¯¥é¤Î³«²Ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÂ¼»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿¢¼ù¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£ º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤Î¡Ö¿·ÂçÂ¼±Ø¸ø±à¡×¤Ë25Æü¡¢5ËÜ¤Î¥½¥á¥¤¥è¥·¥Î¤¬¿¢¼ù¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ °ûÎÁ¥áー¥«ー¡Ö°ËÆ£±à¡×¤¬¡ØÆüËÜ¤µ¤¯¤é¤Î²ñ¡Ù¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ë¥µ¥¯¥é¤ò¿¢¼ù¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç2019Ç¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö°ËÆ£±à¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±ÀÀç»Ô¤äÀ¾³¤»Ô¤Ê¤É¤Ç¤â¥µ¥¯¥é¤Î¿¢¼ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£