¿·Ç¯ÅÙ¤ò¤Ò¤«¤¨¤Æ°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ú¤Ã±Û¤·¤ÎºÝ¤ÏÈñÍÑ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3·î¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤Ç¡¢ÈñÍÑ¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î2ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤é¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤«¤â¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Ï»þ´ü¤ä°ÜÆ°µ÷Î¥¡¢²ÙÊª¤ÎÎÌ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤­¤¯ÈñÍÑ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Ã±Û¤·ÈñÍÑ¤Îº¹¤¬Âç¤­¤¯½Ð¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹