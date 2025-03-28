Neil J Kanatt¡Î£²£·Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥«¥Ê¥À¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä°áÎÁÉÊÂç¼ê¥ë¥ë¥ì¥â¥ó¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥«¤¬£²£·ÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£°£²£µÇ¯ÅÙÄÌ´ü·è»»¡Ê£²£µÇ¯£²·î¡½£²£¶Ç¯£±·î¡Ë¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÏÇä¾å¹â¤¬£±£±£±²¯£µ£°£°£°Ëü¨¡£±£±£³²¯¥É¥ë¡¢´õÇö²½¸å¤Î£±³ôÅö¤¿¤êÍø±×¤¬£±£´¡¥£¹£µ¨¡£±£µ¡¥£±£µ¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤â¤Ë»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡££Ì£Ó£Å£Ç¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤Î»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì£±£±£³²¯£±£°£°£°Ëü¥É¥ë¡¢£±£µ¡¥£³£°¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤­