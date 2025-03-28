¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥À¥ó¥¹¥ª¥Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¡Ê5·î10Æü¤«¤é¡¢Åìµþ·úÊªBrillia HALL¤Ê¤É¡ËÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾ëÅÄÍ¥¡Ê39¡Ë¤ätimelesz»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê30¡Ë¤é¥­¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Äë¹ñ·à¾ì¤Ç¤â¾å±é¤µ¤ì¡¢06Ç¯¤Î½é±é¤«¤é20Ç¯¶á¤¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤ºî¡£²áµî5ÅÙ¤ÎºÆ±é¤ò½Å¤Í¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ±é¤¹¤ë¡£¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î¸¦µæ¼Ô¡¦¥¢¥ë¥Õ¥ì¡¼¥ÈÌò¤Ï»ûÀ¾¤ÈÂÀÅÄ´ðÍµ¡Ê38¡Ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥­¥ã¥¹¥È¡£¸ß¤¤¤ò¡Ö¤¿¤¯¤Ô¡¼¡×¡Ö