¢¡¥í¥¹¤Ç¹â¿ÈÄ¹¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¸òÎ®¢¡ÇÐÍ¥¤ÎÍ×½á(44)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡¢Í­Ì¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸òÎ®²ñ¡£µÈÅÄËãÌéÁª¼ê¤È¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼«Ê¬¤è¤êÂç¤­¤¤ÆüËÜ¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Î¥ê¡¼¥°¤ÇÆ®¤¤Â³¤±¤ëµÈÅÄÁª¼ê¤Î³¤³°¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤·¤ÏÂçÊÑ¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¾¯¤·»÷¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë