Àº¿À¡¦¿À·Ð¼À´µÅù¤Î¹âÅÙ°åÎÅ¤òÃ´¤¦¹ñ¤ÎÃæ³ËÅª°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¹ñÎ©Àº¿À¡¦¿À·Ð°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡×¡ÊNCNP¡¢ÅìµþÅÔ¾®Ê¿»Ô¡Ë¡£ ¤³¤ÎNCNP¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë½Å¤¤¿´¿È¾ã³²¤ò»ý¤Ä´µ¼Ô¤é¤¬Æþ±¡¤¹¤ëÉÂÅï¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë´Ç¸î»Õ¤é¤¬¡¢½¢¶Èµ¬Â§¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÆÃ¼ì¶ÈÌ³¼êÅö¡×¡Ê¢¨¡Ë¤Î»Ùµë¤ò°ìÊýÅª¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢ÇÑ»ß¤Î¸«Ä¾¤·¤ÈËÜÍè»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¼êÅöÁ´³Û¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ºÛÈ½¤Î¹µÁÊ¿³¤¬3·î27Æü¡¢Åìµþ¹âºÛ¡Ê¿åÌîÍ­»ÒºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£