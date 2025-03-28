²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¸ýÇî»Ò¤¬27Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¼ÖÃæ¤Ç¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¿¹¸ýÇî»Ò¤ÈµÆÃÓÅí»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¿¹¸ý¤Ï¡Öµã¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºòÆü¤Ïµã¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Æü¤âµã¤¤¤¿¡£¤Þ¤À¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤ºî¶È¤¬Â³¤­¡¢¥¦¥º¥¦¥º¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡£µã¤¤¤¿¡£¹¬¤»¤ÊÎÞ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¼ºÎé¥â¡Á¥Ë¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ö