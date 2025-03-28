ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë¡Ö¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¸À¤¦¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¹¤´¤¤ÌÌÇò¤¤¤Î¤ò¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÊÌ¤ËËÍ¤½¤³¡Ê»Ê²ñ¼ÔÂæ¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×TVer¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ÖTVer¥¢¥ï¡¼¥É2024 ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Âç¾Þ¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤Ï¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÄ¯¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Î3·î10Æü¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë°ì»þµÙÍÜ¤òÈ¯