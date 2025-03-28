¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/28¡ÛÇÐÍ¥¤Î¾ëÅÄÍ¥¤¬3·î28Æü¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥À¥ó¥¹ ¥ª¥Ö ¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¡Ê5·î10Æü¡Á31Æü¡÷Åìµþ·úÊª Brillia HALL ¤Û¤«¡Ë¤ÎÀ½ºîÈ¯É½¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤À¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³¸ýÍ´°ìÏº¡¦¾ëÅÄÍ¥¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥À¥ó¥¹ ¥ª¥Ö ¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¥­¥ã¥¹¥È½¸·ë¢¡¾ëÅÄÍ¥¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡×ËÜºî¤Ë¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»³¸ýÍ´°ìÏº¤¬1¿Í¤Ç±é¤¸¤Æ¤­¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥¯¥í¥í¥Ã¥¯Çì¼ßÌò¤ò¡¢W