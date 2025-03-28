¡Ö¥Í¥Ô¥¢ ·ãµÛ¼ý¥­¥Ã¥Á¥ó¥¿¥ª¥ë 6¥í¡¼¥ë 100¥«¥Ã¥È¡×²¦»Ò¥Í¥Ô¥¢¤Ï¡¢Ä¹´¬¥­¥Ã¥Á¥ó¥¿¥ª¥ë¤ÇÇä¾åNo.1¡Ê¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼70¥«¥Ã¥È°Ê¾å¤Î¥í¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¡×»Ô¾ì¡¢¥Í¥Ô¥¢·ãµÛ¼ý¥­¥Ã¥Á¥ó¥¿¥ª¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£Îß·×ÈÎÇä¶â³Û ÍÆÎÌ¥·¥§¥¢¡Ê2021Ç¯4·î¡Á2024Ç¯3·î¡Ë¡¢Á´¹ñ¡¢Á´¶ÈÂÖ¡¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸ SRI¡ÜÄ´¤Ù¡Ë¤Î¡Ö¥Í¥Ô¥¢ ·ãµÛ¼ý¥­¥Ã¥Á¥ó¥¿¥ª¥ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤¨¤ëÂçÍÆÎÌ6¥í¡¼¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢3·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¥Í