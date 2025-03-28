¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/28¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤¬3·î28Æü¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥À¥ó¥¹ ¥ª¥Ö ¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¡Ê5·î10Æü¡Á31Æü¡÷Åìµþ·úÊª Brillia HALL ¤Û¤«¡Ë¤ÎÀ½ºîÈ¯É½¤Ë½ÐÀÊ¡£¼«¿È¤ÎÌò¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢²óÅú¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ûÀ¾Âó¿Í¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥À¥ó¥¹ ¥ª¥Ö ¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¥­¥ã¥¹¥È½¸·ë¢¡»ûÀ¾Âó¿Í¡¢Ìò°áÁõ¤Ç¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°ËÜºî¤Ë¤Æ¡¢»ûÀ¾¤ÏÂÀÅÄ´ðÍµ¤ÈW¥­¥ã¥¹¥È¤Ç¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¸¦µæ¤Ë¿È¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¥¢¥Ö