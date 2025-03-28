 ¿ôÇ¯Á°¤«¤é¾®Ãæ¹â¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¤Î´Ö¤Çµ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡¢¾¯¤·¹â¤¤¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥Ö¡¼¥à¡£¤½¤ó¤Ê¾¯¤·¹â¤¤É®µ­¶ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØXCOA¡Ê¥¨¥¯¥¹¥³¥¢¡Ë¡Ù¤À¡£ÎÙ¤ê¹ç¤¦¥Ú¥óÆ±»Î¤Î½ý¤Ä¤­¤òËÉ¤°¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥ë¡¼¥×¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢4¼ïÎà¤Îµ¡Ç½À­¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯»È¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½À­¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ÊÉ®µ­¶ñ¤ò°Â¿´¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤È¤¤¤¦