¡ÖÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¡¦½à·è¾¡¡¢²£ÉÍ£µ¡Ý£±·òÂç¹âºê¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë²£ÉÍ¤¬¥»¥ó¥Ð¥ÄÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿·òÂç¹âºê¤Ë²÷¾¡¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿£²£°£°£¶Ç¯°ÊÍè¡¢£±£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½é²ó¡¢»°²ó¤ÈÃå¼Â¤Ë²ÃÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥à¤Î¼çÆ³¸¢¤ò´°Á´¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¸Þ²ó¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î±üÂ¼Î¿¤¬¥«¡¼¥Ö¤ò¤È¤é¤¨¤ÆÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯°Ù±Ê¤Ï¥Ò¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Ç±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç°Ù±Ê¤ÏÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡£°¤