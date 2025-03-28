¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè27Àá¥Ü¡¼¥Õ¥àÀï¤òÁ°Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿Ãæ¡¢²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£2026Ç¯6·î¤Þ¤Ç¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼»Ø´ø´±½¢Ç¤ÊóÆ»¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÀÊ¤Çµî½¢¤òÌä¤ï¤ì¡¢Ž¢ºòÇ¯¤È¤Ï¾õ¶·¤¬°ã¤¦¡£¾­Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·èÃÇ¤ò²¼¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£´ü¸Â¤â¤Ê¤¤¡£»ä¤Î¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºº£µ¨¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ