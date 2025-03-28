·Ù»ëÄ£Á¬Åò¤ÇÃËÀ­¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£±Á¸¶½ð¤Ï28Æü¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ­¸ò¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÃæ¹§²ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï28Æü¸áÁ°2»þ¤´¤í¡¢ÉÊÀî¶è¤ÎÁ¬Åò¤Ç¡¢°Ø»Ò¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿20ÂåÃËÀ­¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¡£ÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼¯»ùÅç¡¦±âÈþÂçÅç½Ð¿È¤Ç¡¢ÂåÉ½¶Ê¤Ë¡Ö²Ö¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£