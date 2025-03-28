2025Ç¯3·î27Æü¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¹á¹Á01¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬°äÅÁ»Ò¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤¿¥Ö¥¿¤Î´ÎÂ¡¤òÇ¾»à´µ¼Ô¤Î¿Í´Ö¤ÎÂÎÆâ¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡¤Îãå²ÊÊö¡Ê¤È¤¦¡¦¤«¤Û¤¦¡Ë±¡»Î¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¹¤ëÀ¾µþ°å±¡¡Êð¡À¾¾ÊÀ¾°Â»Ô¡Ë¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢6¥«½ê¤Î°äÅÁ»ÒÁÈ¤ß´¹¤¨¤ò»Ü¤·¤¿¥Ö¥¿¤Î´ÎÂ¡¤òÇ¾°Ê³°¤Î´ðËÜÅª¤Êµ¡Ç½¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¾»à´µ¼Ô¤ÎÂÎÆâ¤Ë°Ü¿¢¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£°Ü¿¢¤µ¤ì¤¿´ÎÂ¡¤¬¿ÍÂÎÆâ¤Ç