ÀÆÆ£ÏÂµÁ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØKAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 ¡ÈDOUBLE SETLIST¡É ¡Á¥«¥â¥·¥«¤È¥ª¥ª¥«¥ß¡Á¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤¬28Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉ½¸½!?¥Ä¥¢¡¼¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÄÉ²Ã¸ø±é¤Ï7·î29Æü¤ÎÅìµþ¡¦Zepp Haneda¤È¡¢½é¤Î³¤³°¸ø±é¤È¤Ê¤ë8·î2Æü¤ÎÂæËÌ¡¦Zepp New Taipei¤Î2¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£¡ØKAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 ¡ÈKAMOSHIKA and OKAMI MIX SETLIST¡É ¡ÁTOKYO ¡õ TAIPEI¡Á¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î2¸ø