Facebookが、もっとシンプルに友達とつながりやすくなるよう「友達」タブを刷新したことを発表しました。以後、「友達」タブには友達発信のコンテンツだけが表示され、「おすすめコンテンツ」は表示されないようになります。Bringing the Magic of Friends Back to Facebook | Metahttps://about.fb.com/news/2025/03/bringing-magic-of-friends-back-to-facebook/Facebook launches Friends tab: a new feed that ditches algorit