Facebook¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ËÍ§Ã£¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡ÖÍ§Ã£¡×¥¿¥Ö¤òºþ¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢¡ÖÍ§Ã£¡×¥¿¥Ö¤Ë¤ÏÍ§Ã£È¯¿®¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤±¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Bringing the Magic of Friends Back to Facebook | Metahttps://about.fb.com/news/2025/03/bringing-magic-of-friends-back-to-facebook/Facebook launches Friends tab: a new feed that ditches algorit