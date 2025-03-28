½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬27Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¶­¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ð´é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛµÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê²£´é¤Ê¤É¡Ê8Ëç¡Ëº£·î5Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¡¢Ç½ÅÐ±é·àÆ²¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø¤Þ¤Ä¤È¤ª¤Í¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿µÈ²¬¡£ÉñÂæ¾å±é´ü´ÖÃæ¤Îº£·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÀµÂÎ¡Ù¤Î±éµ»¤ÇºÇÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡ÖÅìµþµ¢¤Ã¤ÆÍè