2025Ç¯3·î31Æü¤«¤éÊüÁ÷¤ÎNHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Îºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊ¤ÎÄª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈÄª¤µ¤ó¡Ê1970Ç¯¡Ë¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Äª¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¡¦¹âÃÎ¤Ç¤Ï¹âÃÎ¿·Ê¹¤ÎÃ´Åöµ­¼Ô¤¬Äª¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤¿¤É¤ê¡¢µ­»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤Ï¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÈÄª¤µ¤ó¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤­