Beosound Level Frosted Green Bang & Olufsen(B&O)¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥×¥í¥°¥é¥àAtelier¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ôー¥«ー¡ÖBeosound Level Frosted Green¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¹ï°õ¤È¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê¤ÎÀ¤³¦¸ÂÄê85Âæ¡£²Á³Ê¤Ï370,000±ß¡£ »ÈÍÑÍÑÅÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²£ÃÖ¤­¤ÈÊ¿ÃÖ¤­¡¢ÊÌÅÓÈÎÇäÍ½Äê¤ÎÀìÍÑ¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿ÊÉ³Ý¤±¤Î3¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÀßÃÖÊýË¡¤òÁª¤Ù¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ôー