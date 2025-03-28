¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½À¾Éð¡Ê£²£¸Æü¡¦¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¡Ëµð¿Í¤Ï£²£¸Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦À¾ÉðÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ï¾¾°æñ¥Åê¼ê¡££´ÈÖ¤Ï½©¹­Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Úµð¿Í¡Û£±¡ÊÍ·¡ËÀô¸ý£²¡Ê±¦¡Ë½Å¿®£³¡ÊÆó¡ËÁýÅÄÎ¦£´¡Ê°ì¡Ë½©¹­£µ¡Ê»Ø¡Ë¥Æ¥£¥Þ£¶¡Êº¸¡Ëº´¡¹ÌÚ£·¡ÊÃæ¡ËÀõÌî£¸¡Ê»°¡Ë¹Ó´¬£¹¡ÊÊá¡Ë´îÂ¿£Ð¾¾°æ¡ÚÀ¾Éð¡Û£±¡Êº¸¡ËÉÈ´Ö£²¡ÊÆó¡Ë»³Â¼£³¡Ê»Ø¡Ë·ª»³£´