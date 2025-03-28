Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£²£¸Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬£²£¸Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Äê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç¡¢É®Æ¬³ô¼ç¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢£³£Ä¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Ë¤è¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ö¥í¥Õ»á¡Ê¸µÅì¼Ç¼Ò³°¼èÄùÌò¡Ë¤Î¼èÄùÌòÁªÇ¤¤ÎµÄ°Æ¤¬ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡££³£Ä¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¤Ëµá¤á¤Æ¤­¤¿ÉÔÆ°»º»ö¶È¤ÎÀÚ¤êÎ¥¤·¤äÀÚ¤êÎ¥¤·¤ÇÆÀ¤¿»ñËÜ¤ÎÊ¬ÇÛ¤¬¡Ö´ë¶È²ÁÃÍ¤ËÉÔ²ÄµÕÅª¤Ê±Æ¶Á¡×¤òµÚ¤Ü¤¹°Õ»×·èÄê¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤Ï¼èÄù