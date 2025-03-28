¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ë³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËôµÈ¹î¼ùÅê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬30Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë¡£¡Ö¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡£º£¤Ï¤½¤³¡ÊÀèÈ¯¡Ë¤Ë¤·¤«°Õ¼±¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó³«Ëë1·³¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¥´¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£ËÉ¸æÎ¨1¡¦69¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤â¡¢ßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤ÊÃæ·Ñ¤®Áè¤¤¤Ë¾¡¤Á»Ä¤ì¤º¡¢22Æü¤Î¹­Åç¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¤ß¤º¤Û