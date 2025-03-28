¸µ¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ç¥å¥ª19¡Ê¥¸¥å¡¼¥¯¡Ë¤Î²¬Ê¿·ò¼£¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç°ì»þµÙÍÜÃæ¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê61¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¡Ö¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×¡ú¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤Î¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿²¬Ê¿¤Ï¡Ö1998Ç¯¤Î19ºÐ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é27Ç¯¡ª¡ª½êÂ°»öÌ³½ê¤Î°ÜÀÒ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ê¡¢»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö46ºÐ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«º£¤Þ¤ÇÁ´Á³°ã¤¦