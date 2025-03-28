²Î¼ê¤ÎCHARA¡Ê57¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤ÎÄíÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÄí¤ÎÁð²Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëCHARA¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¡ÖÀã¤Ç2ËÜÀÞ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤Éº£Ç¯¡¢Ìµ»ö¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÌÚ¤¬ºé¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥ß¥â¥¶¤¬ºé¤¯¤È½Õ¤­¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸«»ö¤Ëºé¤¤¤¿¥ß¥â¥¶¤Î²Ö¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö±«¾å¤¬¤ê¤Î¤Á¤ç¤¤¤È¼ý³Ï¡×¤È¡¢Æü¤è¤±ÉÕ¤­¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤ê¡¢¥ß¥â¥¶¤ò´¢¤ê¼è