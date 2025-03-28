¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼«Æ°¼Ö¤Ë25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢³Æ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï³ô²Á¤Î²¼Íî¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¤Î¥ß¥å¥é¡¼²ñÄ¹¤Ï27Æü¡¢¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Í³¤ÊËÇ°×¤Ë¤È¤ê¿¼¹ï¤Ê¸åÂà¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤âÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁêÂå¹Ô¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë´ØÀÇ¤È¸ÉÎ©¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹