¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î´í¸±À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¸¦µæ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢·ì±ÕÃæ¡¢Ç¾¡¢À¸¿£´ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊìÂÎÆâ¤ÎÂÛ»ù¤Þ¤Ç¡¢¿ÍÂÎ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï¸³¼Ô¤Ë»ÔÈÎ¤Î¥¬¥à¤òÍ¿¤¨¤ÆÂÃ±ÕÃæ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¿ô¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¿·¤·¤¤¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¬¥à¤ò¤«¤à¤È100¸Ä¤òÄ¶¤¨¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Chewing gum can shed micropla