¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Î7²ó¡¢2¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¥í¥Ï¥¹¡Ê¼êÁ°¡Ë¤È¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¥Ý¡¼¥º¡×¤Ç´î¤Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡á¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï27Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤«¤é¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë4·î7Æü¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¼çÍ×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÂçÅý