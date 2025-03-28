２６日、中日企業家対話会の様子。（ボアオ＝新華社記者／杜瀟逸）【新華社ボアオ3月28日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮で開催中のボアオ・アジアフォーラム2025年年次総会で26日、中国と日本の著名な政財界の関係者らによる「中日企業家対話会」が開かれた。両国の経済発展や貿易協力の新たなチャンスなどのテーマを巡り、率直な意見交換を行い、相互理解を深め、地域協力と中日関係の発展に向けた積極的な交