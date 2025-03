モデル・俳優のKoki,が主演を務める映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』(公開中)に続く、後編『女神降臨 After プロポーズ編』(5月1日公開)のポスター&予告映像が解禁となった。あわせて、筒井真理子、堀夏喜(FANTASTICS)、菅野莉央が出演していることが明らかになった。【動画】『女神降臨 After プロポーズ編』最新予告本作は、yaongyiによる韓国発の大ヒットWEBマンガ『女神降臨』が原作。地味で冴えない容姿か