ÂçÃ«¤Ï°µ´¬¤Îº£µ¨2¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤Þ¤¿¤â°µ´¬¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤»¤¿¡£¸½ÃÏ3·î27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎËÜµòÃÏ³«ËëÀï¤ËÂçÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ëº£µ¨2¹æ¤È¤Ê¤ë°µ´¬¤Î¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÊÆ³«ËëÀï¤Ç2¹æ¥¢¡¼¥ÁËÜµòÃÏ¤¬Ç®¶¸1ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡£ÂçÃ«¤ÏÁê¼ê3ÈÖ¼ê¡¢¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥Ï¥Ë¥Õ¥£¡¼¤Î¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î6