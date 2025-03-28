Edward Chancellor¡Î¥í¥ó¥É¥ó£²£¸Æü¥í¥¤¥¿¡¼ Breakingviews¡Ï - ¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÅ¨¤ÈÌ£Êý¤ÎÁÐÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ´ØÀÇÀïÁè¤ò»Å³Ý¤±¤ëÃæ¡¢À¤³¦¤Î´ð¼´ÄÌ²ß¤È¤·¤Æ¡Ö²¦ºÂ¡×¤Ë¤¢¤ëÊÆ¥É¥ë¤Î¾­Íè¤ËºÆ¤Ó·üÇ°¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¶¯Âç¤Ê¥É¥ë¤ò¼ºµÓ¤µ¤»¤¿¤¤¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÆ±ÍÍ¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢È¾À¤µªÄ¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥É¥ë¤ÏÇËÌÇÏÀ¼Ô¤ò²¡¤·ÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¤½¤ì¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À­¤¬ºÇ